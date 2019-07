Albert Heijn test zelfrijdende robot die je boodschappen thuis komt bezorgen

Nederlandse studenten keken dinsdagochtend raar op toen ze een klein wagentje vrolijk zagen rondrijden op het terrein van de High Tech Campus in Eindhoven. Het ging om een toestel van winkelketen Albert Heijn. “We voerden een test uit met een zelfrijdende robot”, zegt woordvoerster Pauline van den Brandhof. “Dit kan de nieuwe manier worden om boodschappen te doen in een stad.”

Het wagentje van Zwitsers-Duitse makelij kan met behulp van camera’s en sensoren helemaal alleen naar een vooraf bepaalde plek rijden. Eenmaal de robot met je boodschappen ter plaatse is aangekomen, krijg je een melding en kan je alles ophalen. Maar aangezien zelfrijdende wagens nog niet toegestaan zijn in het Nederlandse verkeer, is het nog af te wachten wanneer de robotjes écht in actie kunnen schieten.