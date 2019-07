Mysterieus en uniek natuurfenomeen houdt hele wijk in de ban: “Lijkt wel sciencefiction”

Een wijk in de Amerikaanse staat Ohio wordt al een tijdje in de ban gehouden door een uitzonderlijk natuurverschijnsel, zelfs entomologen staan voor een raadsel. De buurtbewoners werd begin juli plots wakker en ontdekten “bruine plekken” op straat, die leken te bewegen. “Het lijkt wel iets uit sciencefiction”, aldus de buurtbewoner die de beesten filmde. Volgens wetenschappers zouden het miljoenen larven of maden zijn die om de een of andere redenen een massale exodus doen. Het is echter niet duidelijk waarom ze zich in lange slieren voortbewegen.