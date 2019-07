De opmars van de leasefiets in ingezet: hoe de bedrijfsfiets steeds meer terrein wint

Het aantal bedrijfsfietsen op onze wegen is in enkele maanden tijd verdubbeld. De grote spelers voor fietsleasing in ons land worden overspoeld met aanvragen. Een leasefiets is namelijk aantrekkelijk door de alsmaar langere files, zeggen experts. En dan zijn er ook nog de supersnelle speedpedelecs. “Fietsen wordt daardoor ook een optie voor een veel grotere woon-werkafstand.”