Juventus wint strijd om Matthijs de Ligt: Nederlander geland in Turijn

De transfer van Matthijs de Ligt van Ajax naar Juventus is nu eindelijk zo goed als rond. De 19-jarige Nederlandse verdediger landde dinsdagavond in Turijn. Dat meldde Juventus met enkele video’s op zijn officiële kanalen. De Italiaanse club en Ajax hebben elkaar gevonden in een transfersom van naar verluidt 75 miljoen euro. De international van Oranje kan volgens Nederlandse media bij de Italiaanse kampioen een contract voor vijf jaar ondertekenen.

De Ligt, die het afgelopen jaar furore maakte met Ajax in de Champions League, stond de voorbije maanden flink in de belangstelling van Barcelona, PSG, Manchester United en tal van andere Europese topclubs. Maar het is Juventus dat aan het langste eind trekt.