Akkoord over Brusselse regering is een feit, maar Gwendolyn Rutten loopt blauwtje in Brussel

Brussel - Een ultieme poging van Gwendolyn Rutten om MR mee aan boord van de Brusselse regering te hijsen, is op niets uitgedraaid. De Open VLD-voorzitster kwam zich in Brussel zelf met de onderhandelingen moeien, maar stuitte op een afgemeten “non” bij de Franstalige onderhandelaars Laurette Onkelinx (PS) en Zakia Khattabi (Ecolo). Later op de avond gingen de partijen wel weer aan tafel, vastberaden om door te vergaderen tot de finish. Om 3.30 uur kwam witte rook.

Zes partijen zijn het afgelopen nacht eens geraakt over een Brussels regeerakkoord. Aan Franstalige kant zijn dat PS, Ecolo en Défi. Aan Nederlandstalige kant krijgen Groen en Open VLD een minister. One.brussels-SP.A moet het als kleinste partij doen met een staatssecretaris.

De ultieme onderhandelingen hadden normaal iets na de middag al van start moeten gaan. Maar dat was buiten Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten gerekend. Zij zakte zelf af naar het Brussels Parlement en vroeg een onderhoud met Laurette Onkelinx (PS) en Zakia Khattabi (Ecolo). Doel: een zoveelste poging om alsnog de Franstalige liberale vrienden van MR mee in de regering te krijgen.

Oliebollen

Maar in Brussel geldt al lang de regel dat de Franstaligen en Nederlandstaligen elk hun eigen meerderheid vormen en dat die twee dan worden samengegooid in één regering. Het antwoord van Onkelinx aan Rutten was afgemeten: “We blijven met zes partijen aan tafel.” Volgens de Brusselse groenen dreigde Rutten bij Khattabi om het regeerakkoord niet te tekenen. Aangezien de Franstaligen niet met N-VA in zee willen, is Open VLD incontournable in Brussel. Maar Khattabi was evenmin onder de indruk en tweette een foto van oliebollen op de Brusselse foor. “En zeggen dat de echte kermis hier maar een paar passen vandaan is ...”

La foire, jusqu'au bout ... avec ses bons côtés cette fois #LesConvoyeursAttendent pic.twitter.com/7bmnZLqFKh — Zakia Khattabi (@ZakiaKhattabi) July 16, 2019

Veel meer dan een oponthoud was het dus niet. Rutten kon wel nog een laatste keer tonen aan MR-voorzitter Charles Michel dat ze alles uit de kast had gehaald.

Met een vertraging van vijf uur omdat Open VLD intern overleg nodig had, kon de ultieme vergadering om 18 uur starten. Omstreeks 20.30 uur verlieten de onderhandelaars het Brussels Parlement om een stukje te eten en op een ‘geheime plek’ – dat bleek het kabinet van uittredende minister-president en formateur Rudi Vervoort te zijn – verder te werken in een beperkte delegatie.

Rond 3.30 uur werd dan aangekondigd dat een regeerakkoord was bereikt. Het akkoord dat zo’n 120 pagina’s telt zou later woensdag worden voorgesteld. Ook de verdeling van de bevoegdheden dient in de loop van de dag nog te worden afgerond.

Laatste horde

De enige horde die nu nog moet worden genomen is de goedkeuring door de partijcongressen woensdagavond. Bij Open VLD wordt de grootste spanning verwacht, omdat de liberalen in een linkse regering zijn terechtgekomen. Het is nu aan de uittredende minister Guy Vanhengel en zijn opvolger Sven Gatz om het akkoord te verdedigen voor hun achterban. Als de partijen hun fiat geven, volgt zaterdag normaal de stemming in het parlement en is de Brusselse regering gevormd voor 21 juli.