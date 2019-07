Residentiële wijk opgeschrikt door familiedrama: wat maakte vader zo woest op zoon dat het zover kon komen?

Berchem -

De rustige, residentiële wijk van de Koninklijkelaan in Berchem werd dinsdagnamiddag opgeschrikt door een bizar familiedrama. In het appartement van de 37-jarige Bruno Vroomen ontdekte de politie het levenloze lichaam van de bewoner van wie de keel was overgesneden. Naast hem lag zijn 72-jarige vader met een schotwonde aan de slaap.