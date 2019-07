Al elf jaar kent het gerecht de moordenaar van Steve Huypens (38), maar door absurde discussie komt er geen proces

Schilde -

Al elf jaar weet het Antwerpse gerecht wie Steve Huypens (38) uit Schilde om het leven bracht, maar al die tijd is het niet tot een proces gekomen door een absurde discussie tussen ons land en Duitsland. Deze maand is het dossier eindelijk doorverwezen naar het Antwerpse hof van assisen. Maar of dit betekent dat de Duitser Fred Wittig (57) nu snel voor een Vlaamse jury zal verschijnen? Dat is nog maar de vraag.