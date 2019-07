Dudelange van coach Ferrera struikelt over Valletta in Champions League

Dudelange is dinsdagavond uitgeschakeld in de eerste voorrondes van de Champions League. De Luxemburgse ploeg van coach Emilio Ferrera speelde op het veld van het Maltese Valletta 1-1 gelijk, nadat de heenmatch in Dudelange op 2-2 was geëindigd. Valletta scoorde meer doelpunten buitenshuis en stoot door naar de tweede kwalificatieronde.

Dudelange, met landgenoten Sabir Bougrine en Mohamed Bouchouari in de basis, was in Malta de betere ploeg, maar kwam na een halfuur op achterstand na een knap schot van Fontanella (35.). Op het uur bracht Pokar de bordjes in evenwicht. De Luxemburgse landskampioen drong nog aan, maar scoren lukte niet meer. Charles Morren, de ex-kapitein van Union, en doelman Ilias Moutha-Sebtaoui bleven op de bank bij Dudelange, dat opgevist wordt in de tweede voorronde van de Europa League. Vorig jaar wisten de Luxemburgers zich via een gelijkaardig parkoers te plaatsen voor de poulefase.