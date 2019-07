Al twee refs gebuisd voor fysieke testen

Deze week vonden in het Belgian Football Center in Tubeke de ­fysieke testen voor de (assistent-)scheidsrechters van het profvoetbal plaats. Hoofdscheidsrechters Wim Smet en Frederik Geldhof slaagden niet. Eerstgenoemde is nog maar pas hersteld van een blessure. In principe zullen zij op 27 augustus herkansen. Tot dan mogen de twee enkel vriendschappelijke matchen fluiten. Ook de assistent-scheidsrechters Deneve, Dhont, Hermans en Meers slaagden niet in eerste zit.