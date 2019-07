CLUBNIEUWS. Kameroener wordt recordtransfer voor AA Gent, Charleroi krijgt stevig bod voor Oshimen

Na KRC Genk, Anderlecht en Club Brugge is het aan AA Gent om stevig uit te halen op de transfermarkt. De Buffalo’s staan op het punt om hun transferrecord te breken voor de Kameroener Michael Ngadeu-Ngadjui . Ondertussen wordt er aan de mouw getrokken van de Samatta en Oshimen.

AA GENT. Ngadeu wordt recordtransfer

De Kameroense verdediger Michael Ngadeu-Ngadjui (28) is op weg om de nieuwe Gentse recordtransfer te worden. Zonder onverwachte hindernissen moet alles vandaag rond zijn. In zijn contract bij Slavia Praag staat een afkoopclausule van 4,5 miljoen euro en de club heeft aan lokale media bevestigd dat AA Gent daar gebruik van wil maken. Tot dusver was Andrijasevic met 4,25 miljoen euro de duurste inkomende Gentse transfer ooit.

Het dossier Ngadeu zat lang op slot. Hij was met Kameroen actief op de Afrika Cup, maar na het vertrek van Simon Deli naar Club Brugge probeerde Slavia Praag Ngadeu alsnog te paaien met een verbeterd contract. De Kameroener stapte echter het vliegtuig op naar België, tot grote ontevredenheid van Slavia-voorzitter Jaroslav Tvrdik. Die liet op Twitter weten: “Deli heeft onze club verlaten als een legende, Ngadeu als een dief in de nacht. We waren aan het onderhandelen over een verbeterd contract, maar plots vertrok hij naar België. Dit verdient onze club niet.”

AA Gent slikte zaterdag vier tegengoals in de oefenwedstrijd tegen STVV (4-2). Het was een voortzetting van vorig seizoen, toen de Buffalo’s te veel goals slikten. Dylan Bronn moet nog terugkeren na de Afrika Cup, maar de kans bestaat dat de Tunesische interna­tional vertrekt. Zelfs als hij blijft, kan Gent een kwaliteitsinjectie gebruiken in de defensie. Ex-bondscoach van Kameroen Hugo Broos had Ngadeu onder zijn hoede. “Hij is een zeer goede verdediger die je moeilijk voorbij raakt”, zegt die. “Hij is krachtig en kopbalsterk. Uitvoetballen is misschien niet zijn sterkste punt, maar je kunt er altijd op rekenen, hij heeft een enorme winnaarsmentaliteit.” Op 31 januari was Ngadeu op weg naar Fulham, maar de transfer sprong op het laatste nog af.

AA Gent is ook op zoek naar een back-up voor Nana Asare. Daarvoor is de 25-jarige Milad Mohammadi in beeld, die 30 caps achter zijn naam heeft bij Iran. Zijn contract bij Terek Grozny liep af en dus is hij transfervrij. De polyvalente linksback (hij kan ook op rechts spelen) vertoeft in Gent samen met zijn makelaar.

KRC GENK. Galatasaray meldt zich voor Samatta

Het Turkse Galatasaray heeft zich bij Genk gemeld voor Ally Samatta, die net gisteren voor het eerst weer op de club was. Samatta had door interlandverplichtingen recht op een iets langere vakantie. Een akkoord tussen de twee clubs is op dit moment echter nog heel ver weg. Volgens Turkse bronnen hanteert Genk een vraagprijs van om en bij de 10 miljoen euro, maar het bedrag dat Genk verlangt voor zijn spits is aanzienlijk hoger. Mocht Samatta daadwerkelijk vertrekken, zal Genk op zoek gaan naar een vervanger.

CHARLEROI. Lille biedt 11 miljoen voor Osimhen

Charleroi houdt rekening met een vertrek van zijn prijsschutter ­Victor ­Osimhen. Het Noord-Franse Lille heeft een bod van 11 miljoen euro uitgebracht op de Nigeriaan, die vandaag met zijn land de troostfinale van de Afrika Cup speelt. Charleroi heeft het bod verworpen en houdt vast aan zijn vraagprijs van 15 miljoen euro. Maar de verwachting is dat beide clubs tot een akkoord zullen ­komen. Lille heeft zich ­geplaatst voor de groepsfase van de Champions League en weet zich verzekerd van genoeg ­financiële middelen. Ook de speler bereikte al een persoonlijk akkoord met de club.

Zodra Osimhen verkocht is, kan Charleroi aan inkopen beginnen denken. Ook David Pollet en Enes ­Saglik lijken de club te verlaten. Marco Ilaimaharitra, die kan terugblikken op een geslaagde Afrika Cup, zou aan zijn contract worden gehouden.