Sidney Sam tekent bij Anderlecht: 8 dingen die u moet weten over de nieuwe flankaanvaller van paars-wit

Na een test van drie weken krijgt Sidney Sam (31) officieel een contract bij ­Anderlecht. De transfervrije flankaanvaller tekent voor 1 seizoen en kan de ­blessure van Bakkali opvangen. Dat Sam in 2013 vijf keer Duits international was, heeft u ondertussen begrepen. Maar wist u ook dat hij zijn eigen restaurant heeft in Duitsland. Acht dingen om mee uit te pakken aan de toog.