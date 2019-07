Stieren doden mag weer (als er geen kinderen bij zijn)

“Schandalig.” “Sadistisch.” “Stierengevechten moeten gestopt worden.” De tegenstanders van stierengevechten zijn razend. Gisteren werd immers aangekondigd dat er op 9 augustus, na een verbod van twee jaar, opnieuw stierengevechten zullen worden georganiseerd op het Spaanse eiland Mallorca. De eerste corrida begin volgende maand zou bovendien een extra groot spektakel moeten worden ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van de arena in Palma.

Schitterend nieuws, klinkt het dan weer bij veel fans. Volgens hen is daarmee een Spaanse traditie in ere hersteld. Want stierengevechten zijn in Spanje al sinds 2013 nationaal erfgoed. Wat niet wegneemt dat de bloederige evenementen de voorbije jaren toch zwaar onder vuur lagen. En dan zeker op de Balearen, waartoe Mallorca behoort. Onder druk van dierenwelzijnsorganisaties zoals het Comité Anti Stierenvechten (CAS International) werd daar in 2017 zelfs een compleet verbod ingevoerd om stieren te verwonden.

“Schokkende beelden”

Een verbod dat eind vorig jaar werd vernietigd door het Spaanse Grondwettelijk Hof. De wet over stierengevechten en dierenwelzijn op de Balearen was volgens de rechtbank in Madrid immers in strijd met de grondwet en de Spaanse tradities. Aangezien stierengevechten nationaal erfgoed zijn, mag alleen het nationale niveau zich over een verbod uitspreken. En hebben lokale overheden daar dus niets over te zeggen. Wel zijn er een hele reeks voorwaarden voor wie nog stierengevechten wil organiseren: de stieren en torero’s moeten langs de dopingcontrole passeren, binnen en buiten de arena moeten plakkaten waarschuwen voor “schokkende beelden”, minderjarige toeschouwers mogen het spektakel niet bijwonen en de verkoop en consumptie van alcohol in de arena is ten strengste verboden. Sponsors en verantwoordelijken van de arena’s die zich niet aan die regels houden, riskeren een boete van 1.000 tot 100.000 euro. Bij ernstige inbreuken kan de licentie voor corrida’s ingetrokken worden.

60 procent minder

In elf jaar tijd is het aantal stierengevechten in Spanje sterk afgenomen. In 2018 waren er bijna 60 procent minder spektakels in arena’s ten opzichte van 2007, zo blijkt uit cijfer van het Spaanse ministerie van Cultuur. In Andalusië, Madrid en Castilië-La Mancha leeft de traditie nog volop. Alleen in Catalonië en op de Canarische Eilanden is het nog altijd verboden.