Franse minister van Mobiliteit Elisabeth Borne vervangt opgestapte François de Rugy

De Franse minister van Mobiliteit Elisabeth Borne is dinsdagavond benoemd tot minister voor Ecologische Transitie. Ze vervangt daarmee de in opspraak gekomen François de Rugy, die eerder op de dag zijn ontslag indiende. Dat meldt het Franse Elysée.

De Rugy kwam in een storm terecht na berichten over diners die hij georganiseerd zou hebben toen hij nog parlementsvoorzitter was, en over verbouwingswerken aan zijn ambtswoning die tienduizenden euro’s hebben gekost. Hij moest vorige donderdag al zijn kabinetschef Nicole Klein ontslaan na onthullingen over een vorm van sociale woning waarin ze jarenlang verbleef.

De schandalen werden aan het licht gebracht door nieuwssite Mediapart. De Rugy zelf meent dat hij het slachtoffer werd van een “medialynching”. Hij was pas begin september vorig jaar Nicolas Hulot opgevolgd. Die had enkele dagen eerder zijn ontslag aangekondigd omdat hij het gevoel had binnen de regering alleen te staan als het op milieuvraagstukken aankwam.