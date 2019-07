Iran sleept mysterieuze “buitenlandse” tanker weg in de Golf

Het is al maanden onrustig in de Golfregio. Zo nam het Verenigd Koninkrijk een Iraanse olietanker in beslag in de Straat van Gibraltar, omdat die olie zou leveren aan Syrië. Foto: AFP

Iran heeft een “buitenlandse” olietanker weggesleept in de Golfregio. De tanker had naar verluidt technische problemen en had om hulp gevraagd.

Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Abbas Mousavi, verklaarde dinsdagavond dat de tanker in Iraanse wateren hersteld zal worden. Details over de oorsprong van het schip en de exacte locatie van het incident zal het ministerie pas later meedelen, klonk het nog.

Dinsdag werd gespeculeerd dat het zou gaan om een tanker met de naam Riah die vaart onder Panamese vlag. Het is niet duidelijk of dat ook echt de tanker is die Iran heeft weggesleept.

Er hangt een zweem van mysterie rond dat tankschip. Volgens de website Marine Traffic was de Riah laatst gezien in de Golfregio, maar heeft de tanker de voorbije dagen geen informatie over zijn exacte locatie doorgegeven. Het laatste signaal werd gestuurd in de buurt van het Iraanse eiland Qeshm, in de buurt van de Straat van Hormuz. Het schip vaart volgens Marine Traffic voor het bedrijf Prime Tankers, dat opereert vanuit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De tanker zou de voorbije maanden enkel tussen de Emiraten Fujairah en Sharjah gevaren hebben. Met een capaciteit van 1.900 ton is het een relatief kleine olietanker.

Aan persagentschap DPA liet een woordvoerder van Prime Tankers weten dat de Riah geen deel uitmaakt van hun vloot. Volgens de VAE klopt het dan weer niet dat de tanker vanuit de Emiraten opereert. Er zouden geen werknemers uit de VAE aan boord zijn en het schip heeft geen melding gemaakt van problemen, bericht het staatspersbureau WAM.

Al maanden onrust

Het is al enkele maanden bijzonder onrustig in de Golfregio en dan vooral in en rond de Straat van Hormuz. Er werden aanslagen gepleegd op vier olietankers – volgens de VS was Iran daarbij betrokken, maar Teheran wees op zijn beurt naar Saudi-Arabië. De Iraniërs haalden een Amerikaanse onbemande drone neer en een Amerikaanse luchtaanval op Iran als respons werd in extremis publiekelijk afgeblazen door president Trump. Groot-Brittannië nam dan weer een Iraanse olietanker in beslag in de Straat van Gibraltar, waarna Iraanse militaire schepen beslag probeerden te leggen op een Britse olietanker in de Golf.