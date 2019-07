R. Kelly pleit onschuldig en blijft in gevangenis

De Amerikaanse r&b-zanger R. Kelly heeft dinsdag onschuldig gepleit voor nieuwe aanklachten waarvoor hij vrijdag in Chicago is aangeklaagd. Hij blijft in de gevangenis, want zijn vraag om vrijgelaten te worden op borgtocht werd verworpen.

Volgens het federale parket in Chicago vertoont Robert Kelly een verhoogd risico op vluchten en heeft hij het goede verloop van het onderzoek verstoord. Zo zou hij samen met zijn manager een van de slachtoffers aangemaand hebben om valse verklaringen af te leggen.

R. Kelly moet tot zeker 4 september in de gevangenis blijven, besliste de federale rechter Harry Leinenweber. Dan vindt de volgende hoorzitting plaats. Na deze hoorzitting verklaarde Steve Greenberg, de advocaat van R. Kelly, dat zijn cliënt “zwaar teleurgesteld” was om in de cel te blijven en dat de detentie van de zanger “onmenselijk” was.

De 52-jarige zanger wordt onder meer aangeklaagd voor het aanzetten van minderjarigen tot ontucht en kinderporno. Voor die misdrijven lopen de straffen op tot 195 jaar gevangenisstraf.

Al 20 jaar beschuldigd

Vrijdag werd R. Kelly ook aangeklaagd in een ander dossier, dat door de federale rechtbank van Brooklyn wordt behandeld. Daarin wordt hij beschuldigd seks te hebben gehad met minderjarigen maar ook van het ontvoeren, opsluiten, bedreigen en filmen van verschillende jonge meisjes in vier verschillende staten.

Begin dit jaar werd de zanger, bekend van onder meer I believe I can fly, al beschuldigd voor de rechtbank van de Amerikaanse staat Illinois. Hij werd toen vrijgelaten na het betalen van een borgtocht.

De eerste publieke beschuldigingen tegen Kelly dateren al van een twintigtal jaar geleden, maar tot nu toe is de zanger nooit veroordeeld. Hij werd in 2002 in verdenking gesteld omdat hij gefilmd had hoe hij seks had met een meisje van veertien, maar werd daarvoor in 2008 vrijgesproken.