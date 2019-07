‘Escort Lynn’ dient klacht in over nieuwe e-mail

De escortdame die aan de basis ligt van de affaire rond politicus Kris Van Dijck gaat een klacht indienen, nadat P-magazine maandag een nieuwe mail van de vrouw publiceerde. Dat zegt haar advocaat in Het Laatste Nieuws.

“Mijn cliënte ontkent formeel dat de e-mail van haar hand is en door haar werd verstuurd”, aldus Luk Janssens in Het Laatste Nieuws. Daarmee suggereert de advocaat van 'Escort Lynn’ dat P-magazine een valse e-mail publiceerde. Hij wijst daarvoor met de vinger naar Erwin P., een 61-jarige tuinbouwer die de vrouw in het verleden stalkte en afperste, en daarvoor ook veroordeeld werd. “Daarvoor gebruikte hij valse mail- en Facebookaccounts. Die gebruikte hij ook om namens mijn cliënte berichten te verspreiden.”

Toch wil de advocaat niet verduidelijken tegen wie klacht ingediend zal worden. “Daar doen we nog geen uitspraken over”, klinkt het. De advocaat van Erwin P. interpreteert de uitspraken van zijn confrater echter als een aanval op zijn cliënt. “Mevrouw moet doen wat ze meent te moeten doen. We will meet in court. Ik wil wel benadrukken dat die dame niet verlegen zit om een leugentje, zoals in het vorige dossier ook al is gebleken”, zegt Frédéric Thiebaut.

In het nieuwe artikel publiceerde P-magazine een screenshot van een e-mail die de escortdame naar Kris Van Dijck verstuurde. Ze zegt daarin dat ze ziek thuis zat, maar ze bedankt hem ook “voor de Mutualiteit”, waardoor ze “vanaf deze maand +/- 1.800 euro” kon ontvangen. “Volgende week zal ik wel beter zijn en kan ik je eens lekker verwennen”, voegt de callgirl er aan toe. Of de e-mail authentiek is, kon ook door onze redactie niet bevestigd worden.

LEES OOK. Kris Van Dijck vroeg tussenkomst voor haar “precaire financiële situatie”, maar had ‘Escort Lynn’ dat geld eigenlijk wel nodig? (+)