Daar is de zomer weer: zonnige woensdag op komst

Een hittegolf is het niet, maar als alles goed gaat krijgen we volgens het KMI woensdag wel weer een mooie zomerse dag. Donderdag kennen de weergoden dan een kort dipje, om ook vrijdag en komend weekend zomerse temperaturen te leveren.

De weersverwachtingen voor woensdag. Foto: KMI

Woensdagochtend is nevelig met hier en daar enkele mistbanken, maar de rest van de dag belooft droog en zonnig te worden. Enkel in het noordoosten en het oosten van het land is er kans op wat bewolking. De maxima schommelen tussen 20 en 25 graden.

Donderdag kennen we een dipje: het wordt mogelijk zwaarbewolkt met soms wat regen of een paar plaatselijke buien, met maxima tussen 20 of 21 graden aan zee en 25 of 26 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen.

Vrijdag wordt het dan opnieuw droog en zonnig bij maxima van 20 tot 25 graden. Zaterdag wordt het nog een tikje warmer met maxima van 23 tot 27 graden, al is er dan wel kans op buien met enkele donderslagen. Zondag blijft het volgens het KMI wél overwegend droog, met maxima van 22 tot 26 graden.