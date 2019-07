Granaat gevonden in Antwerpen: kasteeldomein afgesloten door politie

Antwerpen -

Het domein van Kasteel Park Den Brandt in Antwerpen is woensdagochtend afgesloten door de politie nadat er een granaat werd gevonden in het restaurant Grand Café. Dat opende niet zo lang geleden de deuren in een vleugel van het kasteel. Eerder op de nacht was er ook een vermoedelijk brandstichting in restaurant Murni, in één van de koetshuizen van het kasteel.