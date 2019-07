Eupen haalt nieuwe doelman uit eerste amateurdivisie

KAS Eupen heeft woensdag bekendgemaakt dat het doelman Romain Matthys overneemt van FC Luik (eerste amateurdivisie). De 21-jarige Matthys ondertekende bij de Panda’s een overeenkomst van drie seizoenen.

De doelman was vorig jaar een vaste waarde bij FC Luik en kwam er tot 32 officiële duels. Bij Eupen lijkt Matthys de opvolger te moeten worden van Hendrik Van Crombrugge. De Vlaams-Brabander, die in juni voor het eerst werd opgeroepen voor de Rode Duivels, aast na enkele topseizoenen in de Oostkantons op een transfer.

Algemeen directeur Christoph Henkel toonde zich verheugd met de komst van Matthys. “Romain is een jonge en getalenteerde doelman uit de regio. We zijn heel blij hem aan onze selectie te kunnen toevoegen. Het is een doelman die heel sterk is op zijn lijn en zijn verdediging stabiliteit bijbrengt. We zijn blij dat hij voor Eupen gekozen heeft en zullen hem bijstaan bij zijn verdere ontwikkeling.”

Matthys is voor Eupen de zesde inkomende transfer. Eerder haalden de Panda’s ook al verdedigers Andreas Beck (VfB Stuttgart) en Menno Koch (NAC Breda), middenvelder Jens Cools (Pafos) en aanvallers Jon Bautista (Real Sociedad) en Flavio Campichetti (Macara) aan boord.