Waalse protestzanger in opspraak door beledigend lied over Maggie De Block: “Een gemeen lied over een heel gemeen mens”

De Waalse protestzanger Cédric Gervy heeft afgelopen zondag minister van Volksgezondheid Maggie De Block onder vuur genomen vanop een festivalpodium. MR-senator Georges-Louis Bouchez vindt dat de man veel te ver gaat met zijn beledigende songtekst, en zal een klacht indienen bij Unia. Dat zegt hij in La Dernière Heure. De zanger zelf is zich van geen kwaad bewust, en heeft het over een “karikatuur”.

Cédric Gervy zong afgelopen zondag op het festival LaSemo in Enghien (net over de taalgrens ten zuiden van Geraardsbergen) een protestlied over minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Op de tonen van ‘Miss Maggie’, een bekend protestlied van de Franse zanger Renaud over Margaret Thatcher, beschrijft de 46-jarige leerkracht in een Waals-Brabantse school De Block als “grosse conne” (“dikke teef”), zingt hij over haar “gros bras” (“dikke armen”), en raadt hij haar aan “iets te doen aan haar gewicht”.

Video: YouTube

De termen die Gervy gebruikte deden meteen deining ontstaan op sociale media, waar voor- en tegenstanders discussieerden over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Maar voor MR-senator Georges-Louis Bouchez gaat Gervy duidelijk te ver. “Ik ga gelijkekansencentrum Unia op de hoogte brengen van dit incident. De gebruikte termen duiden ten eerste op vrouwenhaat: De Block zou zo niet aangevallen worden als ze een man was. En het gaat ten tweede om fat shaming: de woorden zijn ronduit kwetsend.”

De MR-senator liet ook weten De Block op de hoogte te zullen brengen. “Dan is het aan haar om te beslissen of ze juridische stappen wil ondernemen”.

Bouchez beschuldigt Gervy bovendien van politieke correctheid. “Wat zou men gezegd hebben als er zo gezongen zou worden over iemand die qua ideeën dichter bij de zanger stond? Als zo’n lied over het uiterlijk van (klimaatactiviste, nvdr.) Greta Thunberg was geschreven? Er is een soort gedachtepolitie die overal discriminatie ziet, zelfs waar er geen is. Maar die het hier blijkbaar wel aanvaardbaar vindt om iemand op zijn of haar uiterlijk aan te vallen.”

Zanger: “Het is een gemeen lied over een heel gemeen mens”

Bouchez wil ook de financiering van het festival in kwestie laten herbekijken. Maar daar is men zich van geen kwaad bewust. “Ik zie hier geen vrouwenhaat of fat shaming, maar politieke kritiek en parodie. Het lijkt me dus belangrijk om de vrijheid van meningsuiting te beschermen”, zegt organisator Samuel Chapel. “Zeggen dat een artiest iets niet mag zeggen omdat het festival waar hij speelt gesubsidieerd wordt, is ronduit schandalig en gevaarlijk.

Ook zanger Cédric Gervy ziet geen graten in zijn liedjestekst. “Ik wilde dikke mensen absoluut niet in het algemeen beledigen. Mensen trekken te snel conclusies. Ik plaatste mezelf gewoon in de schoenen van iemand die moeite heeft om zijn medische rekeningen te betalen, van een burger die boos is. Het is een gemeen lied over een heel gemeen mens. Natuurlijk weet ik dat het niet mijn meest subtiele tekst is. Maar gelukkig zijn er nog komieken die de politiek aan de kaak stellen via karikaturen. De politieke wereld heeft een groot tekort aan zelfspot. Hier neem ik rechts onder vuur, maar in andere liedjes val ik ook andere partijen aan. Maar het lijkt wel alsof we dezer dagen niets meer mogen zeggen, met niets meer mogen lachen.”