Steve Bruce volgt Rafael Benitez op bij jeugdliefde Newcastle United, trainer neemt ontslag bij Sheffield Wednesday

Twee weken na het vertrek van Rafael Benitez heeft Newcastle United haar nieuwe trainer bekendgemaakt. De ervaren Steve Bruce moet de Magpies behouden voor de Premier League. De trainer neemt ontslag bij Sheffield Wednesday en tekent een contract voor drie seizoenen in Newcastle.

Bruce geeft op de website van Newcastle United aan enorm trots te zijn op zijn benoeming als trainer. “Dit is de club waar ik als klein jongetje fan van was”, vertelt de trainer die een verleden heeft bij aartsrivaal Sunderland. “Het is een erg speciaal moment voor mezelf en mijn familie.”

“Er ligt een grote uitdaging voor ons, maar mijn staf en ik zijn meer dan klaar voor wat ons te wachten staat”, vervolgt Bruce. “We stropen onze mouwen op en geven vanaf seconde een alles om onze supporters te geven wat ze van ons eisen. Ze gaan trots zijn op dit team.” De oefenmeester reist direct naar China om zich bij de spelers in de voorbereiding op het nieuwe seizoen te voegen.

De 58-jarige oefenmeester is bij Sheffield Wednesday aan zijn tiende klus bezig als hoofdtrainer. Bruce, die pas sinds 1 februari de scepter zwaait op Hillsborough, was in het verleden actief als trainer bij Sheffield United, Huddersfield Town, Wigan Athletic, Crystal Palace, Birmingham City, opnieuw Wigan Athletic, Sunderland, Hull City en Aston Villa. Als speler maakte hij begin jaren negentig naam bij Manchester United.

De Engelsman is de achtste Britse oefenmeester in de Premier League worden. Newcastle United wilde haast maken met het presenteren van haar nieuwe trainer. De supporters werden verleden week al ongeduldig en lieten zich horen. Wegens uitblijven van een manager en doelgerichte aankopen vrezen de fans voor de derde degradatie in dertien jaar tijd.