MR boos omdat partij uit Brusselse regering werd gehouden: “Dit zal de Waalse en federale onderhandelingen moeilijker maken”

Brussel - Dat de MR uitgesloten wordt uit de Brusselse regering “zal de zaken voor de Waalse en federale onderhandelingen noodzakelijkerwijs moeilijker maken”. Dat zei Brussels MR-fractieleidster Françoise Schepmans woensdag op de RTBF-radio.

De Brusselse socialisten, groenen, Open VLD en DéFI hebben dinsdagnacht een regeerakkoord afgeklopt. Ondanks een laatste poging van Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten wordt de Brusselse regering er één zonder Franstalige liberalen. En dat is zeer tegen de zin van de MR. “Als deze partijen denken dat Brussel geïsoleerd kan bestaan zonder rekening te houden met Wallonië, Vlaanderen of het federale niveau, dan zal dat een negatief resultaat opleveren. Brussel is al tientallen jaren de meest arme regio”, reageert MR-boegbeeld Françoise Schepmans.

De fractieleidster van de Franstalige liberalen in het Brussels parlement waarschuwt tegelijkertijd voor een impact op de lopende onderhandelingen in Wallonië, de Franse Gemeenschap en op federaal niveau. In Franstalig België onderhandelt MR sinds kort met PS en Ecolo, nadat die laatste twee partijen een minderheidsregering door de neus geboord zagen. “De onderhandelingen gaan door, maar de omstandigheden en de manier waarop zullen veel ruwer worden dan normaal, want de houding van PS en Ecolo hebben ons diep gechoqueerd”, aldus Schepmans.