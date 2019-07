Nieuw-Zeelandse politie moet inbrekende pinguïns weghalen uit sushikraam

Twee dwergpinguïns hebben dinsdag ingebroken bij een sushiverkoper in het drukste station van de Nieuw-Zeelandse stad Wellington. De politie moest hen terugbrengen naar hun natuurlijke habitat.

De politie zegt dat ze afgelopen weekend op de hoogte werd gebracht van de aanwezigheid een pinguïn in het centrum van de stad. Hij werd nadien teruggebracht naar de haven. Maar dinsdag keerde de pinguïn met een medeplichtige terug naar het centrum. De “heupwiegende vagebonden”, zoals de politie hen noemt, begonnen een nest te maken in een sushikraam in het station van Wellington. De dieren moesten met zalm gelokt worden om hen te vangen. Ze werden uiteindelijk weer teruggebracht naar hun natuurlijke habitat, tussen de sardines, inktvissen en zeekomkommers.

Volgens Jack Mace, de directeur van het departement natuurbescherming, zoeken pinguïns bij het begin van het paarseizoen een kleine en veilige plaats om eieren te leggen. “We krijgen regelmatig telefoons van mensen die nesten signaleren onder hun huizen”, zei Mace op zender TVNZ. “Maar het is duidelijk dat het drukste station van Wellington toch ongewoon is.”