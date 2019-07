Dief gefilmd terwijl hij schaamteloos tenten plundert op festival: ook Vlaamse Eline werd slachtoffer

Op het Nederlandse festival WOO HAH! is vorig weekend een dief gretig te werk gegaan. Zo steelt de jongeman een tas uit een tent, zelfs wanneer hij daarop aangesproken wordt. Volgens het slachtoffer is ze onder andere een ketting met grote emotionele waarde kwijt. En ook de Vlaamse Eline werd bestolen op het festival.

Ondanks het feit dat slachtoffer Medina Alisya (22) een slotje op haar tent gebruikte, is ze een tas met heel wat spullen kwijt. “Er zat geld in, een powerbank, een oplader, een ketting met grote emotionele waarde,... maar ook dingen waarvan ik me afvraag wat een jongen ermee doet”, vertelt ze aan het Brabants Dagblad.

Ook de Vlaamse Eline Van den Bossche werd slachtoffer van diefstal op het festival. “Ik ben misschien geen waardevolle spullen kwijt, maar het is een rare gedachte dat er mensen in onze tent hebben gezeten”, klinkt het. Of het om dezelfde dader gaat, is niet geweten.

De politie liet weten dat er vijf meldingen van diefstal waren binnengekomen tijdens het festival. Ook de video hebben ze ondertussen gezien. “We nemen het mee in het onderzoek”, aldus een woordvoerder.

Deze guy heeft veel spullen uit me tent genomen dit weekend op Woohah. Ik weet je ziet zijn hoofd niet maar ik hoop dat iemand adhv zijn kleren weet wie het is. Er zaten belangrijke dingen tussen... pic.twitter.com/i4ZmowJe8D — Méдина-CHY (@medinalisya) 15 juli 2019

bekijk ook

Winkeldief in Zwijndrecht betrapt terwijl hij twee flessen champagne verstopt op ongepaste plaats

Vrouwen op heterdaad betrapt tijdens sluwe poging tot diefstal, waarna vechtpartij losbarst