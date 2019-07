Je staat minder lang in de file, maar experts temperen enthousiasme: “Er is geen enkele reden tot juichen”

De files zijn dit jaar voor het eerst afgenomen in vergelijking met een jaar eerder, zij het maar een heel klein beetje. Volgens Touring Mobilis zou het kunnen dat het zachtere weer daar voor iets tussen zit. Net als het feit dat we de verkeersdrukte stilstaan zo beu zijn dat we naar andere vervoersmiddelen grijpen. Toch zijn deskundigen duidelijk: “Er is geen enkele reden tot juichen.”