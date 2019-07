Al dertien doden geteld na instorting van gebouw in Mumbai

Er zijn opnieuw zes lichamen gevonden onder het puin van het gebouw dat dinsdag was ingestort in een voorstad van het Indiase Mumbai. De dodentol is zo opgelopen tot dertien, zegt de politie woensdag.

Het gebouw van vier verdiepingen was gelegen in het drukke havenstadje Dongri, dat overstroomde bij de recente moessonregens. “Er zijn tot nu toe dertien lichamen vanonder het puin gehaald. Tien gewonden zijn gered”, zegt politiebaas Sandeep Bagdikar. De reddingsoperaties gaan intussen voort. “Er liggen niet meer dan twee of drie mensen nog onder het puin. We hopen dat de reddingsoperatie binnenkort rond is.”

Onder de doden zijn acht mannen, vier vrouwen en een jongen van vijftien jaar. Er zouden zeker vijftien families hebben gewoond in het gebouw, dat ongeveer honderd jaar oud was, zegt de minister-president van de staat Maharashtra, Devendra Fadnavis.