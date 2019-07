Nieuwe stations en 171 extra plaatsen voor Velo-deelfietsen in Antwerpen

Antwerpen - De stad Antwerpen gaat het deelfietsensysteem Velo uitbreiden met nieuwe stations. In totaal komen er 171 plaatsen bij tussen Antwerpen-Centraal en de Groenplaats, in de studentenbuurt in het noorden van de stad en aan de drukke standplaats bij de voormalige Nationale Bank.

Velo telt in Antwerpen 60.000 jaarabonnees en 4.200 fietsen. In de eerste helft van dit jaar reden 95.000 mensen op de rode deelfietsen. De komende maanden komen er zes nieuwe fietsstations bij, waardoor het totaal op 304 komt. De nieuwe Velo-stations komen op het Koningin Astridplein, de Italiëlei, de Schoenmarkt, de Paardenmarkt en in de Ellermanstraat.

Volgens schepen voor mobiliteit Koen Kennis worden de Velo-fietsen het meest gebruikt langs de route tussen Antwerpen-Centraal en de Groenplaats. “Daarom gaan we die as versterken, zowel aan het Koningin Astridplein met twee nieuwe stations als aan de Schoenmarkt met een nieuw station.”

Ook de stations in de zone Centrum-Noord zijn populair, omdat studenten vaak een jaarkaart nemen. Er komen daarom ook nieuwe Velo-stations op de Paardenmarkt, aan de Italiëlei en aan de AP Hogeschool Campus Spoor Noord. Het station aan de voormalige Nationale Bank wordt uitgebreid met twaalf plaatsen.

De populaire deelfietsen hadden vaak te kampen met wachtlijsten voor de jaarabonnementen. Die wachtlijst is nu volledig weggewerkt, laat de stad weten.