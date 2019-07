Babygirafje geboren in Bellewaerde

Ieper -

In het pretpark Bellewaerde in het West-Vlaamse Ieper is maandagavond een Rothschildgiraf geboren. Het kalfje is een meisje van één meter 72 groot, weegt ongeveer 60 kilogram en stelt het goed. De geboorte is belangrijk voor het Europese kweekprogramma waaraan Bellewaerde deelneemt.