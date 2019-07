Vijftiende editie van Tomorrowland belooft festivalgangers onder te dompelen in vat vol verrassingen in ‘The Book of Wisdom’

Boom - In de weekends van 19 tot 21 juli en 26 tot 28 juli vindt in De Schorre in Boom voor de vijftiende keer Tomorrowland plaats. Onder het motto ‘The Book of Wisdom: The Return’ worden de festivalgangers opnieuw ondergedompeld in een wereld van fantasy. Elk weekend op zondag sluit deze feesteditie af met een show op het hoofdpodium die terugblikt op vijftien jaar Tomorrowland.

Met ‘The Book of Wisdom’ grijpt de organisatie terug naar het thema van 2012, maar volgens de organisatie wordt het geen herhaling van toen. Wie een ticket gekocht heeft krijgt dit jaar een echt ‘Book of Wisdom’ thuisgestuurd, het resultaat van een samenwerking tussen Tomorrowland en de Ierse auteur Sarah Maria Griffith. Het is een 160 bladzijden dik fantasyboek over de magische wereld van Tomorrowland, geschreven in vijf talen, met illustraties van de Belg Patrick Cornelis.

“Het hele festival draait rond het ‘Book of Wisdom’. Verschillende elementen uit het boek komen terug tijdens het festival, onder meer op de mainstage die volledig in het thema is. Bovendien worden festivalgangers van bij hun aankomst getrakteerd op allerhande verrassingen”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen.

Meer dan 1.000 artiesten

Op muzikaal vlak pakt Tomorrowland dit jaar opnieuw uit met een mix van genres. Meer dan 1.000 artiesten, verspreid over de twee weekends, zullen er op de 17 podia hun opwachting maken. Zowat alle grote namen in het genre hebben ondertussen Tomorrowland op hun checklist kunnen afvinken. Toch maken elk jaar enkele nieuwe artiesten hun debuut. Zo zien we dit jaar voor het eerst popzangeres Bebe Rexha en reggaetonartiest J. Balvin in De Schorre. Voorwaarde was wel dat ze een link hebben met elektronische muziek.

Ook A$AP Rocky zou zijn debuut maken, maar de rapper wordt vastgehouden in Stockholm door zijn betrokkenheid bij een vechtpartij en heeft daardoor al enkele concerten van zijn Europese tour moeten afgelasten. Tomorrowland laat weten de line-up zodanig verschoven te hebben dat er geen leeg podium zal zijn.

Enkele opvallende namen zijn ook rapper Skepta, die Die Antwoord vervangt, modeontwerper Virgil Abloh, die de schaar voor de knoppen van een draaitafel inruilt en DJ Diesel, beter bekend als voormalige NBA-ster Shaquille O’Neal.

Techno

Voor de fans van het stevigere technogenre, voert Tomorrowland de acts elk jaar op. Vorig jaar mocht de Belgische Charlotte de Witte nog haar eigen podium invullen, dit jaar wordt de fakkel doorgegeven aan haar Russische techno-collega Nina Kraviz. Ander Belgisch talent dat Tomorrowland alweer wist te strikken zijn Netsky, Lost Frequencies, Henri PFR, Oscar & the Wolf, dj Murdock en uiteraard kind aan huis, dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike.

Een hoogtepunt van deze editie van Tomorrowland voor de organisatie is Eric Prydz, die telkens op vrijdag op de Freedom Stage de wereldpremière van zijn show “Holosphere” brengt, een unieke show met hologrammen.

Afsluiter

Voor de verjaardagseditie van het festival is de afsluiter op zondag op het hoofdpodium telkens een terugblik op 15 jaar Tomorrowland van vijftig minuten, waarbij grote namen uit de DJ-wereld de grootste klassiekers uit de geschiedenis van het festival spelen. Wie het tweede weekend komt draaien is nog een verrassing, maar op zondag 21 juli gaat het om Dimitri Vegas & Like Mike en Steve Aoki.

Net als in 2015 is er ook een samenwerking met een orkest, dit keer met het Metropole Orkest uit Nederland onder leiding van de Belgische dirigent Dirk Brossé. Het zal Freedom Stage een mix van populaire elektronische muziek en klassieke muziek bieden.

Nieuw podium

Zoals elk jaar heeft Tomorrowland ook enkele nieuwe podia. Eentje daarvan is de Lotus Stage, die helemaal nieuw werd gebouwd met elementen van de podia van Tomorrowland Winter, dat in maart plaatsvond in het Franse Alpe d’Huez. Dat podium is zo gebouwd dat er veel live muziek gespeeld kan worden. Elke dag nodigt een DJ op dat podium zijn vrienden uit. Op dag één is dat Martin Garrix, op dag twee Lost Frequencies. Zij brengen voor het eerst in België een liveshow met muzikanten, waarmee ze rondtoeren in de Verenigde Staten en waarmee ze later dit jaar in Vorst Nationaal staan. Op 21 juli is de Lotus Stage het decor van ‘Smash the house’, gehost door Dimitri Vegas & Like Mike. Onder meer Lil Kleine, Nicky Romero en Paris Hilton passeren daar de revue.

Per weekend verwacht Tomorrowland, net als de afgelopen twee jaar, 200.000 festivalgangers, met meer dan 200 verschillende nationaliteiten. Meer dan 37.000 van hen kochten een ‘Global Journey’-pakket, om vanuit het buitenland met bus, trein of vliegtuig of via een hoteldeal naar Tomorrowland te komen.