Italiaanse misdaadauteur Andrea Camilleri (93) gestorven

De Italiaanse misdaadauteur Andrea Camilleri, bekend van de reeks over inspecteur Montalbano, is woensdag op de leeftijd van 93 jaar overleden, zo hebben de gezondheidsautoriteiten van Rome gemeld.

Camilleri stierf ‘s morgens in het Santo Spirito-ziekenhuis nadat de kritieke toestand waarin hij al verkeerde, nog verder achteruit was gegaan, deelde de volksgezondheidsautoriteit ASL1 (azienda sanitaria locale) mee. De auteur lag sinds 17 juni in het ziekenhuis, nadat hij thuis een hartstilstand had gekregen.

Camilleri schreef een 30-tal detectiveromans rond het personage Montalbano, een norse maar warmhartige Siciliaanse politie-inspecteur die bekendstaat om zijn ongehoorzaamheid, scherpe geest en voorliefde voor de lokale keuken. De reeks, die voor het eerst in 1994 in Italië verscheen, werd in 30 talen vertaald en door de Italiaanse openbare omroep RAI in een succesvolle televisieserie herwerkt, waardoor Camilleri een internationale beroemdheid werd.