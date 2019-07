Vertegenwoordiger van Reporters zonder Grenzen vrijgesproken in Turkije

De vertegenwoordiger van Reporters zonder Grenzen in Turkije, Erol Önderoglu, die beschuldigd wordt van terroristische propaganda omdat hij meewerkte aan een pro-Koerdische krant, is woensdag vrijgesproken door een Turkse rechtbank. De beslissing, waarbij Önderoglu niet aanwezig was, werd op gejuich onthaald in de rechtszaal.

Önderoglu riskeerde meer dan veertien jaar gevangenis omdat hij deelnam aan een solidariteitscampagne voor Özgür Gündem, een krant die gesloten werd omdat ze banden had met de Koerdische rebellen. Schrijver-journalist Ahmet Nesin en de voorzitster van de Stichting voor de Mensenrechten, Sebnem Korur Fincanci, die mee terechtstonden, werden ook vrijgesproken.

Alledrie werden in juni 2016 opgepakt in een tiental dagen tijd. Ze kwamen daarna voorwaardelijk vrij. Ze werden beschuldigd van terroristische propaganda, het vergoelijken van misdrijven en het aanzetten tot misdrijven.

De rechtbank oordeelde dat ze ook een financiële compensatie kunnen eisen voor de dagen die ze doorbrachten in de cel. “We zijn heel opgelucht over de vrijspraak van Erol Önderoglu en zijn collega’s. Maar drie jaar van absurde procedures is al een straf op zich”, zegt RZG in een tweet.

Öndergolu, die momenteel in het buitenland verblijft, wordt nog vervolgd voor terroristische propaganda in een ander proces. Dat moet van start gaan op 7 november. Hij ondertekende een petitie waarin opgeroepen werd om de veiligheidsoperaties in het Koerdische zuidoosten van het land stop te zetten.