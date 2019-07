Parket vraagt proces tegen Air France 10 jaar na vliegtuigcrash in Atlantische Oceaan

Het parket van Parijs heeft een proces tegen Air France voor de correctionele rechtbank gevorderd en een buitenvervolgingstelling van Airbus, na het onderzoek van de crash van een vliegtuig op een vlucht van Rio de Janeiro naar Parijs waarbij 228 doden vielen in 2009. Dit is uit eensluidende bronnen vernomen.

Het parket meent dat de Franse luchtvaartmaatschappij “een nalatigheid en onvoorzichtigheid heeft begaan” door aan haar piloten onvoldoende informatie te geven over de te volgen procedure in geval van problemen met de sondes die de snelheid van het vliegtuig controleren, na verscheidene incidenten van die aard in de voorafgaande maanden. Dat blijkt uit de vordering van het parket.

Anderzijds is het parket van oordeel dat er onvoldoende bewijzen tegen de vliegtuigbouwer zijn om het bedrijf naar de rechtbank te verwijzen. Nu is het aan de onderzoeksrechters om te beslissen of ze dit requisitoir volgen en een proces gelasten tegen Air France.

Op 1 juni 2009 stortte vlucht AF447 in de Atlantische Oceaan neer. De 228 passagiers en bemanningsleden, met 34 nationaliteiten, kwamen daarbij om het leven. Het was het vliegtuigongeval met het hoogste aantal doden in de geschiedenis van de Franse luchtvaartmaatschappij. In de gerechtelijke procedure, die al ruim tien jaar duurt, waren de twee bedrijven in 2011 in verdenking gesteld wegens “onopzettelijke doodslag”.

Het vertrekpunt van de ramp was dat de Pitot-sondes tijdens de vlucht bevroren. Dit leidde tot een ontregeling van de metingen van de snelheid van de Airbus A330 en desoriënteerde de piloten.