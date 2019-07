Recreatieverbod in Boudewijnkanaal Brugge door giftige algen

Brugge - Vanaf woensdag geldt een recreatieverbod voor het Boudewijnkanaal in Brugge. Er zitten giftige algen in het water, blijkt uit analyse van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Dinsdag bleek uit onderzoek van het stadslabo dat het water zuurstofarm was. De slechte waterkwaliteit zorgde voor krabbensterfte en geurhinder. Er werd extra onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van giftige algen.

De VMM bevestigt nu dat die wel degelijk aanwezig zijn in het water. Contact met het water kan dus schadelijk zijn. Daarom voert bevoegd schepen van Leefmilieu Franky Demon een recreatieverbod in voor het kanaal. Dat houdt in dat er niet mag worden gekajakt, gevist of aan andere soorten recreatie mag worden gedaan. Het is nog onduidelijk hoe lang het verbod zal gelden.