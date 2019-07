Britse politie pakt twee verdachten op voor het lastigvallen van vrouwen in sm-pak: “Ik wist niet wat ik zag”

De Britse politie heeft al twee mannen opgepakt die ervan verdacht worden in een zwart sm-pak vrouwen angst aan te jagen in de straten van Somerset. “We zijn naar hier verhuisd voor de rust, en nu dit”, zegt een slachtoffer, dat erin slaagde de man te fotograferen.

Abi Conroy, een 23-jarige kapster, was donderdagavond een wandeling aan het maken toen ze in de verte een man in een zwart sm-pak zag naderen. Die stapte tot vlak voor haar en zocht contact, waarna ze alsnog kon vluchten. Ze had daar al anoniem over getuigd, maar bij Daily Mail doet ze dat nu nog eens uitgebreider.

Angstaanvallen

“Het was een gigantische schok”, zegt Conroy. “Ik wist niet of ik droomde. Ik heb vroeger al last gehad van angstaanvallen, daarom maak ik vaak korte wandelingen om mijn hoofd leeg te maken. Maar dit maakt alles erger. Ik zou graag eens met die man praten, om hem te vragen waarom hij dat doet. Ik wil dat hij weet hoe akelig het was.”

Abi en haar vrouw Pip verhuisden vorig jaar vanuit Birmingham naar Somerset om er rust te vinden. “In Birmingham gebeuren dit soort dingen ook, maar dan als grap. Dit was anders. Toen ik het naaiwerk om zijn mond zag en die rode ogen, wist ik niet wat ik zag.”

Gimp man

Toen de twee aangifte gingen doen bij de politie, keken de agenten niet verrast op. “Ze zeiden ons dat het al vier jaar bezig is, en dat hij vooral dieren lastigvalt en mensen doet schrikken door plots voor hen te springen en dan te vluchten. Dit was de eerste keer dat hij zo dichtbij kwam.”

De agenten noemen hem Gimp man, naar een in een kelder vastgeketend personage in de cultfilm Pulp Fiction. Ze hebben twee verdachten opgepakt. De eerste is een twintiger, volgens buurtbewoners een rustige man uit een religieus gezin, en werd intussen weer vrijgelaten. De tweede is een dertiger waar nog niets meer over bekend is.