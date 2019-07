Elf jaar geleden ging hij vrijuit omdat zij niet wilde getuigen, nu is vermeend slachtoffer klaar om R. Kelly aan de galg te praten

Het naderende proces tegen R. Kelly heeft er een belangrijke getuige bij. Het gaat om het destijds 14-jarig meisje waarmee de R&B-zanger seks had en waar hij op urineerde in een video uit 2002. Zij zou wel eens de nieuwe kroongetuige in de zaak kunnen worden. In 2008 werd de beroemdheid nog vrijgesproken, voornamelijk omdat het meisje toen weigerde te getuigen.

De Amerikaanse R&B-zanger R. Kelly is dinsdag een eerste keer voor de rechter verschenen in Chicago. Hij droeg een oranje gevangenispak en was geboeid aan zijn enkels. Hij pleitte niet schuldig voor het veelvoud aan klachten dat er tegen hem is. Meer dan twaalf vrouwen beschuldigen hem van aanranding, obstructie van de rechtspraak, kinderporno en fraude.

Volgens openbaar aanklager Angel Krull riskeert de zanger, die wereldwijd meer dan 75 miljoen platen verkocht heeft, een celstraf van alles samen 195 jaar. “We hebben getuigenissen van veel meer meisjes dan de twaalf die hij verkracht zou hebben”, aldus Krull.

Foto: AP

Vrijgesproken in 2008

Het is niet de eerste keer dat R. Kelly terechtstaat. Dat gebeurde een eerste keer in 2008. Zes jaar eerder kreeg een journalist een videotape toegestuurd waarop te zien was hoe de zanger seks had met - en urineerde op - een 14-jarig meisje. De cassette ging een eigen leven leiden en werd op straat in New York, Los Angeles en Chicago gretig verkocht en gekocht.

De verdediging van de zanger slaagde erin om het proces zes jaar lang uit te stellen, door telkens met andere obstakels te komen. Toen het in 2008 eindelijk zover was, werd de zanger vrijgesproken omdat zijn indrukwekkende team van advocaten de jury eraan wist te doen twijfelen wie het meisje in de video was. Zelfs dat de man in de video R. Kelly was, was volgens de jury niet zeker.

Veel waarnemers zeiden toen dat de vrijspraak te maken had met de weigering van het vermeende slachtoffer en haar familie om te getuigen. De tante van het meisje, zangeres Sparkle, deed dat wel en werd daardoor verbannen uit de familie.

Nieuwe kans

Foto: REUTERS

Elf jaar later komt er een nieuw proces tegen R. Kelly nadat 14 vrouwen beweren dat hij hen misbruikt heeft. Veel van hen zeggen dat hij hen opsloot in zijn gigantische woning en verhinderde om contact te hebben met hun familie. Hij zei wanneer ze naar het toilet mochten, wanneer ze mochten eten en wanneer ze met hem naar bed moesten gaan.

Opvallend is dat het meisje uit de video in 2002, intussen een dertiger, nu wel bereid is om te getuigen tegen R. Kelly. Dat heeft haar advocaat Christopher L. Brown verklaard in The New York Times. Ze werkt mee met de onderzoekers. Of ze ook in de rechtbank zal getuigen, is nog niet zeker. Maar haar medewerking kan al een groot verschil betekenen tegenover elf jaar geleden.

R. Kelly wordt er ook van beschuldigd de vrouw en haar familie geld en geschenken gegeven te hebben om ervoor te zorgen dat zij in 2008 hun mond zouden houden.