Pakistan arresteert vermoedelijk brein van bloedige aanslagen in Mumbai uit 2008

De Pakistaanse politiediensten hebben woensdag Hafiz Saeed gearresteerd, het hoofd van de islamitische organisatie die in 2008 een reeks aanslagen zou gepleegd hebben in de Indiase stad Mumbai. Saeed, die formeel verdacht wordt van het financieren van terrorisme, werd gevangengezet in de buurt van de stad Lahore.

De Financial Action Task Force (FATF), een intergouvernementele organisatie, had Pakistan tot oktober de tijd gegeven om de financiering van terrorisme aan banden te leggen. Anders zou het land op de zwarte lijst terechtkomen, wat mogelijk tot sancties kan leiden.

De arrestatie komt er nauwelijks enkele dagen voor een bezoek van de Pakistaanse eerste minister Imran Khan aan de Amerikaanse president Donald Trump in Washington. Pakistan hoopt dat dit bezoek tot een betere samenwerking met Washington kan leiden.

Saeed is de stichter en leider van het Pakistaanse Lashkar-e-Taiba (LeT), waarvan vermoed wordt dat het achter de aanslagen van november 2008 in Mumbai, het vroegere Bombay, zat. Die aanslagen duurden drie dagen, en begonnen met tien gelijktijdige aanslagen in het financiële centrum van Mumbai. In totaal vielen er 166 slachtoffers, onder wie zes Amerikanen. De VS hadden in 2012 een beloning van 10 miljoen dollar beloofd voor een tip die leidt tot zijn veroordeling.

Saeed is in het verleden al verschillende keren opgepakt. Maar hij moest telkens worden vrijgelaten wegens een gebrek aan bewijzen. Een woordvoerder van Saeed zegt dat er meer dan twintig aanklachten van financiële aard lopen. Lashkar-e-Taiba zou ook een van de jihadistische organisaties zijn die in de betwiste grensregio Kasjmir strijdt tegen Indiase militairen. Volgens India gebeurt dat met de steun van Pakistan, maar dat wordt in Islamabad ontkend.