Verschillende arrestaties bij Italiaanse raid op Gambino-clan

De Italiaanse politie heeft woensdag tientallen Siciliaanse maffiosi opgepakt in Palermo. Ze zijn gelinkt aan de beruchte Gambino-misdaadfamilie van New York.

De politie zegt dat ze “talrijke” arrestaties heeft uitgevoerd bij een onderdeel van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia, die de wijk Passo di Rigano in Palermo controleert. Ze wijdden niet uit over de links tussen de gearresteerden en de Gambino-familie. Wel zegden ze dat de politieoperatie de naam ‘Nieuwe Connectie’ droeg.

Nieuwsagentschap ANSA zegt dat er negentien personen gearresteerd zijn. Onder hen ook de burgemeester van een stadje in de buurt van Palermo, die beschuldigd wordt van banden met de maffia. Bij de raid zou 3 miljoen euro aan vermoedelijke maffia-bezittingen in beslag genomen zijn.

De politie zegt dat het onderzoek gericht was tegen de Inzerillo, een bekende Cosa Nostra-familie. Ze verliet Sicilië in de jaren tachtig nadat ze een interne oorlog tegen Cosa Nostra-leider Toto Riina hadden uitgevochten en verloren. De Inzerillo vertrokken naar de VS maar keerden terug begin jaren 2000, zegt de politie. Ze rookten de vredespijp met hun gewezen rivalen en knoopten weer aan met hun criminele activiteiten.