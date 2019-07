Ligt het Amerikaanse leger met gefaald experiment aan de oorsprong van de ziekte van Lyme? Pentagon moet officieel onderzoek opstarten

Het Pentagon moet op bevel van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden onderzoeken of het Amerikaanse leger ooit teken inzette als wapens tegen eigen burgers. Recent onderzoek wijst uit dat het leger jarenlang experimenteerde met insecten als wapens, waardoor het mogelijk lijkt dat een wapenprogramma - al dan niet per ongeluk - aan de basis ligt van de verspreiding van de ziekte van Lyme.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wet goedgekeurd die het Pentagon verplicht om te onderzoeken of het Amerikaanse leger “tussen de jaren 1950 en 1975 experimenteerde met teken en andere insecten als biologisch wapen”. Het Amerikaanse leger zou daarmee aan de basis hebben gelegen aan de verspreiding van de ziekte van Lyme. Het onderzoek moet ook uitwijzen hoe groot die experimenten waren, en “of teken of andere insecten die gebruikt werden in zulke experimenten - per ongeluk of bewust - buiten een laboratorium losgelaten werden”. De Amerikaanse Senaat moet de wet nog wel goedkeuren alvorens het onderzoek opgestart kan worden.

Het Congreslid dat het wetsvoorstel indiende, werd naar eigen zeggen geïnspireerd door “een aantal boeken en artikels die suggereerden dat dergelijk onderzoek werd uitgevoerd in overheidsfaciliteiten als Fort Detrick, Maryland en Plum Island om teken en andere insecten als biowapens te gebruiken.“

Een nieuw boek suggereerde vorig jaar dat het Amerikaanse leger verantwoordelijk is voor de verspreiding van de ziekte van Lyme, die jaarlijks 400.000 Amerikanen treft. De auteur van dat boek citeert de Zwitserse ontdekker van Lyme, Willy Burgdorfer, die zegt dat de ziekte ontstaan was als een fout gelopen militair experiment.

Fout gelopen programma?

Burgdorfer, die stierf in 2014, werkte jarenlang voor het Amerikaanse leger als onderzoeker naar biologische wapens, en experimenteerde in die periode met het kweken van vlooien, teken, muggen en andere bloedzuigende insecten, en infecteerde hen met ziektekiemen die ziektes bij mensen konden veroorzaken.

Volgens het boek waren er ook programma’s die onderzochten hoe die als wapen ontwikkelde teken vanuit de lucht op de bevolking gegooid konden worden, en werden onbehandelde insecten vrijgelaten in woonwijken in de Verenigde Staten om te onderzoeken hoe ze zich verspreidden.

De combinatie van al die factoren suggereert dat een dergelijk programma fout zou kunnen zijn gelopen, en zo verantwoordelijk zijn voor de uitbraak van de ziekte van Lyme in de Verenigde Staten in de jaren ‘60.