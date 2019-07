Loverboy uit Beringen: “Liefjes zijn easy money”

Beringen - Een 27-jarige man uit Beringen is woensdag door de Hasseltse correctionele rechtbank voor loverboypraktijken veroordeeld tot 40 maanden cel en 8.000 euro boete. De rechtbank heeft zijn BMW en 16.583 euro vermogensvoordeel verbeurdverklaard. De man knoopte relaties aan met meisjes van rond de 18 jaar en liet de meisjes zich prostitueren.

De jongeman zit momenteel ruim zes maanden in voorhechtenis. De beklaagde verklaarde dat hij twee jaar geleden met schulden kampte door een correctionele veroordeling voor drugsdelicten. Hij kreeg toen 18 maanden cel met probatie-uitstel voor de helft, een boete en een verbeurdverklaring van 90.000 euro. Hij had de meisjes over zijn schulden verteld en deed hen het voorstel of ze samen de schulden wilden helpen aflossen.

BMW

Beklaagde was tussen november 2017 en februari 2018 actief. Hij reed met de meisjes in zijn BMW naar de klanten en wachtte tot ze klaar waren. Dan gaven ze een deel van hun opbrengsten aan de beklaagde. Zo frequenteerde hij een rendez-voushuis waar de meisjes konden “kameren”. Advocate Marjan Willems vertelde namens een slachtoffer dat de beklaagde het meisje een 45-tal keer naar een klant heeft gebracht. Die klanten betaalden tussen de 300 en 600 euro. De man gebruikte ook een bekende escortsite om de meisjes aan te prijzen. In totaal ging het om vijf meisjes. Drie van hen waren in de prostitutie gepusht.

De man gaf op zijn proces toe fout te hebben gehandeld en zei dat hij impulsief gereageerd had. Volgens de rechtbank heeft de man zich schuldig gemaakt aan mensenhandel waarbij hij de slachtoffers in de prostitutie bracht, enkel en alleen voor zijn eigen geldgewin. Hij zag zijn liefjes als gebruiksvoorwerp en meer bepaald als seksobject en betaalmiddel. Hij omschreef het als “easy money”. Aan een slachtoffer moet hij 4.580 euro schadevergoeding betalen. Voor een tweede burgerlijke partij is een deskundig onderzoek bevolen en volgt er een heropening van de debatten op 27 maart 2020.