Beroepscrimineel bestal senioren met slim trucje

Brugge - Een Roemeense beroepscrimineel is in de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan zeventien diefstallen en vier pogingen daartoe. Het openbaar ministerie had vier jaar effectieve celstraf gevraagd, maar de rechter hield het woensdag op 37 maanden effectief.

Tussen oktober 2018 en januari 2019 maakte Ivan G. (44) in Brugge, Knokke-Heist, Roeselare, Ieper, Lokeren, Veurne en Antwerpen geld afhandig van senioren. Hij maakte daarbij telkens gebruik van dezelfde, sluwe truc.

2 euro

“Hij vroeg om een muntstuk van twee euro te wisselen en terwijl de slachtoffers hun portefeuille openden haalde hij er op sluwe wijze geld uit”, verduidelijkte de procureur tijdens het proces. Op 22 januari liep G. in Brugge tegen de lamp. Naast een vijftiental muntstukken van twee euro had de man ook 1.000 euro bij zich.

“De beklaagde nam meermaals het vliegtuig naar België om dan met een huurwagen op dievenpad te gaan. Hij is internationaal actief en liep eerder al veroordelingen op in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Bovendien wordt hij momenteel gezocht voor feiten in Zwitserland”, aldus nog de procureur. Volgens de verdediging pleegde G. diefstallen om een gokschuld in Roemenië af te kunnen betalen. Naast de celstraf verklaarde de rechter ook de 1.000 euro verbeurd die bij G. werd aangetroffen.