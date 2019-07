Bernard Arnault haalt Bill Gates in op ranglijst rijkste mensen ter werled

De Franse zakenman Bernard Arnault, de man achter de Franse luxegoederengroep LVMH, mag zich voortaan de op één na rijkste man ter wereld noemen. Arnault steekt Microsoft-stichter Bill Gates voorbij, die het podium van de rangschikking van Forbes en Bloomberg afsluit. Jeff Bezos van onlinewinkel Amazon spant, ook na zijn scheiding, nog steeds de kroon.

Zowel in de hitlijst van het magazine Forbes als die van het financiële nieuwsagentchap Bloomberg speelden de twee miljardairs haasje-over en bleef Bezos op nummer één. Arnault profiteert van de beurskoers van zijn bedrijf, dat eigenaar is van modemerken als Luis Vuitton, champagnehuis Moët & Chandon of cognacproducent Hennessy.

Positiewissel

Forbes, dat de rangschikking in real time aanpast op zijn website, becijfderde Arnaults fortuin woensdag op 105,1 miljard dollar, tegenover 103,7 miljard dollar voor Gates. Bezos overziet met 164,8 miljard dollar vanop ruime afstand de positiewissel.

Bill Gates Foto: AP

Bij Bloomberg weegt Arnault 108 miljard dollar zwaar. Die winst van 39 miljard sinds het jaarbegin is de grootste toename in de ranglijst van de 500 rijksten. Hier behaalt Gates 107 miljard dollar en Bezos 125 miljard. Gates valt er voor het eerst sinds de start van rangschikking zeven jaar geleden uit de top twee.

Het miljardenverschil bij Bezos schuilt in zijn recente scheiding. Bloomberg trok al 38 miljard dollar van zijn fortuin, maar Forbes nog niet. Zijn ex MacKenzie Bezos staat nu bij Bloomberg op 22.

Investeerder Warren Buffett en Facebook-baas Mark Zuckerberg sluiten in beide lijsten de top vijf af.