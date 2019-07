Egypte geeft gouden kist van Toetanchamon opknapbeurt

Egypte is gestart met de res­tau­ratie van de beroemde sarcofaag van Toetanchamon. Het is voor het eerst sinds de ontdekking van het graf van de farao, een kleine honderd jaar geleden, dat de kist zo’n grondige opknapbeurt krijgt.

De beroemde sarcofaag in verguld hout is op verschillende plaatsen beschadigd, zegt het Egyptische ministerie van Oudheden woensdag in een verklaring. Zo zijn er onder meer barsten in de goudlagen gekomen. Verwacht wordt dat de restauratie- en onderhoudswerken aan de kist acht maanden in beslag zullen nemen.

Luxor

In januari hadden conservatoren al de renovatie van de tombe van de Egyptische farao afgerond. Die werken hebben bijna tien jaar geduurd.

Toetanchamon was een farao van de achttiende dynastie. Hij was nauwelijks negen jaar oud toen hij farao werd en regeerde van circa 1333 tot 1323 voor Christus. Zijn graf werd in 1922 ontdekt door de Brit Howard Carter in de Vallei der Koningen nabij Luxor.

Egypte heeft de voorbije maanden verscheidene inspanningen gedaan om de vele vondsten uit de oudheid weer onder de aandacht te brengen. Op die manier hoopt het land het toerisme, een belangrijke bron van inkomsten, weer aan te wakkeren. De toeristische sector in Egypte is aan het slabakken sinds een volksopstand in 2011 een einde maakte aan het autoritair bewind van Hosni Moebarak.