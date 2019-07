“Geen Amerikaanse vraag om deel te nemen aan missie in Perzische Golf”

België heeft, in tegenstelling tot Nederland, geen vraag van de Verenigde Staten gekregen om deel te nemen aan een missie in de Perzische golf. Dat werd woensdag uit eensluidende bronnen vernomen.

Washington heeft Nederland vorige week gevraagd om deel te nemen aan een coalitie om een vrije doortocht voor schepen in de Perzische golf te verzekeren. De route is vooral belangrijk voor olietankers. Nederland denkt nog na over de vraag en zou in de loop van de zomer een antwoord formuleren. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok, die eraan toevoegde dat Nederland geen oorlog met Iran wil. België heeft daarentegen nog geen officiële vraag gekregen om een fregat naar het gebied te sturen.

De spanning in het gebied is de afgelopen weken opgelopen. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van verschillende aanvallen op olietankers. Het land zou ook een Amerikaanse drone hebben neergehaald.