Rusland wil Turkije ook gevechtsvliegtuigen leveren

Na de levering van het luchtafweersysteem S-400 aan Turkije is Rusland ook bereid zijn gevechtsvliegtuigen aan het NAVO-land te verkopen. “Waarom niet? Een precedent is er al”, zei de Russische vicepremier Joeri Borisov woensdag aan het persbureau Interfax. Hij prees Turkije omdat het niet gezwicht was voor de dreigingen die de Verenigde Staten bij de aankoop van de S-400 hadden geuit.