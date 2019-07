Huddersfield Town presenteert opmerkelijk shirt… of is het een verkapte PR-stunt?

In navolging van Club Brugge zou ook Championship-club Huddersfield Town prominent een gokkantoor als shirtsponsor op het truitje laten prijken. Het valt de kritische volgers echter op dat de sponsoring niet voldoet met de maximale afmetingen vanuit de Engelse voetbalbond.

Opschudding in het Championship. Het uit de Premier League gedegradeerde Huddersfield Town baart opzien door diagonaal over het shirt te adverteren bij de Terriers. Het traditionele blauw-wit gestreepte thuisshirt krijgt op deze manier een moderne touch met de sjerp die van de rechterheup tot aan de linkerschouder loopt.

Het logo verkast van de linkerborst naar het centrum van het shirt. “De lancering van het shirt is een grote dag voor de supporters”, vertelt commercieel directeur Sean Jarvis. “We zijn voor een moderne twist gegaan met het beroemde Paddy Power-logo op het shirt. Het gokkantoor is een innovatief bedrijf. Het nieuwe sjerpachtige logo springt in het oog en helpt ons onze reputatie als innovators ook te behouden.”

Supporters trekken de echtheid van het nieuwe thuisshirt in twijfel door de richtlijnen van de FA, de Engelse voetbalbond, naast het shirt te houden. Volgens eis C.2 mag het logo van de desbetreffende sponsor niet groter zijn dan 250 vierkante centimeter, iets waar Paddy Power en Huddersfield Town in het ontwerp geen rekening meegehouden lijken te hebben.

Come on, you're surely not falling for the Paddy Power Huddersfield Town shirt stunt, are you? This is the FA regulation. pic.twitter.com/ugjpnezFbV — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) July 17, 2019

Ook lijkt Paddy Power zichzelf te verraden door het persbericht van de nieuwe shirts te laten ondertekenen door de “UK PR & Mischief Champion”. Het gokkantoor zorgde in het verleden al voor genoeg hilariteit met het standbeeld van Roy Hodgson ten tijde van het EK 2012. Ook plaatste het in 2014 als grap een wassen beeld van Manchester United-manager Sir Alex Ferguson achter breekbaar glas vlak buiten Old Trafford. De Schot was volgens Paddy Power nodig om United weer op het juiste spoor te krijgen.

Roy (Hodgson) the Redeemer - the Paddy power homage to the more celebrated Rio version from 2012 pic.twitter.com/eG4g3BRx2o — Beyond The Last Man (@BeyondTLM) April 24, 2014