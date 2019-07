Het afscheidsportret van de legendarische bondscoach Robert Waseige: Luik huilt, in de hemel klinkt een lach

Oud-bondscoach Robert Waseige is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij had al een tijdje gezondheidsproblemen. Wie Waseige zegt, zegt België-Brazilië op het WK 2002 met het afgekeurde doelpunt van Marc Wilmots. En ook: “de konijn op de plein”. Zijn hart lag in Luik, dat in rouw is. In de hemel laat hij met zijn gevoel voor humor een lach weerklinken.