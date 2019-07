Dertiger uit Beringen voor verkeersagressie met messteken veroordeeld tot 60 maanden cel

Beringen - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft woensdag een 34-jarige man uit Beringen veroordeeld tot 60 maanden celstraf voor zware verkeersagressie met poging doodslag. De beklaagde had met een mes zeven keren uitgehaald naar een andere automobilist uit Deinze.

De feiten speelden zich op 28 januari 2017 af in Houthalen-Helchteren. De twee partijen waren betrokken bij een aanrijding. Na dit voorval ontstond er een dispuut waarbij de Beringenaar met het mes uithaalde. Het keukenmes is verbeurd verklaard.

Het slachtoffer uit Deinze kreeg een messteek, die 7 centimeter de linkerborststreek binnendrong. Het wapen schampte af op een rib. De rechtbank sprak van zeven gerichte messteken. De deskundige sprak van potentieel levensbedreigende verwondingen gezien de locatie van de messteken.

Parking

Rond 23 uur was de man uit Deinze met zijn gezin op weg naar huis na een verblijf met zijn gezin op het vakantiepark Molenheide in Helchteren. De verdachte en een passagier in zijn voertuig stak de wagen van het gezin voorbij op de Grote Baan. Daarbij ging een zijspiegel stuk. De man uit Deinze reed het voertuig achterna in een poging de nummerplaat te noteren. Op de parking van een bar stopte de Beringenaar. De Oost-Vlaming wilde het voorval afhandelen.

De versies over de feiten van beklaagde en slachtoffer lopen vanaf dan uiteen. Volgens beklaagde gaf de man uit Deinze zijn passagier eerst een slag. Daarbij zouden vier tanden gesneuveld zijn. De rechtbank achtte het niet bewezen dat het slachtoffer die slag uitdeelde. De Beringenaar haalde dan zijn keukenmes uit. Beklaagde had 1,74 promille alcohol in het bloed en sporen van cannabis. Beklaagde had nog messteken uitgedeeld, terwijl het slachtoffer al op de grond lag.

Het openbaar ministerie zag de feiten als een poging doodslag en had zes jaar cel gevorderd. De man kwam nog in aanmerking voor een straf met uitstel. Aan het gezin moet de man in totaal 9.427 euro schadevergoeding betalen.