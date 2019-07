Overheid waarschuwt voor valse incassobureaus die beslag willen laten leggen op je inboedel

U heeft nog een rekening openstaan. Of u betaalt direct óf we laten beslag leggen op de inboedel van uw woning. Dit jaar kregen al 1.373 mensen een telefoontje van een incassobureau. Met veel dreigementen in de hoop mensen onterechte rekeningen te laten betalen. De FOD Economie waarschuwt nu om er niet op in te gaan.

In 2018 kreeg de Economische Inspectie 851 meldingen over valse incassobureaus. In de eerste 6 maanden van 2019 waren dat er al 1.373. Bijna een verdubbeling op een half jaar tijd dus. Daarom komt de overheid nu met een waarschuwing: laat je niet intimideren door mensen die je bellen in naam van een incassobureau. Ook al gebruiken ze dreigende taal, zegt de woordvoerder van de FOD Economie.

Meestal gaan ze op dezelfde manier te werk. “Nietsvermoedende consumenten worden telefonisch benaderd met een interessant aanbod: een vakantiehuisje huren, een goedkope reis, korting op bepaalde producten... Meestal is er helemaal geen contract en hebben consumenten enkel meer informatie gevraagd. Of er is zelfs helemaal geen contact geweest en gaat het om een compleet verzonnen verhaal”, klinkt het bij de FOD Economie. Vaak worden onbetaalde verschuldigde belastingen aangehaald om mensen te overtuigen te betalen.

Ook bellen de oplichters op omdat er “nog een rekening openstaat en dat de kosten ondertussen opgelopen zijn tot enkele honderden euro’s”.

Consumenten worden meestal niet één keer maar verschillende keren gecontacteerd en worden zwaar onder druk gezet. De bellers gedragen zich agressief en dreigen met deurwaarders en met het in beslag nemen van inboedels.

Tips

De FOD Economie geeft mensen die zulke telefoontjes krijgen dan ook de volgende raad mee:

-Kijk allereerst na of je het bedrijf kent en of je bij hen inderdaad een onbetaalde schuld hebt. Want als u echt zaken hebt gekocht en niet hebt betaald, is het natuurlijk niet uitgesloten dat het om een echt incassobureau gaat.

-Een incassobureau moet altijd verplicht ingeschreven zijn bij de FOD Economie voordat zij hun activiteiten mogen uitvoeren. Ga hier na of het incassobureau ingeschreven is.

-Is het incassobureau niet ingeschreven bij de FOD Economie? Betaal de rekening dan zeker niet, ook niet wanneer het incassobureau dreigt met hoge kosten, deurwaarders of andere maatregelen. Laat je zeker niet onder druk zetten!

-Hang de telefoon op wanneer het incassobureau je blijft lastigvallen. Indien je e-mails of brieven ontving, betwist die dan. De betwisting gebeurt het best per e-mail met ontvangstbevestiging of per aangetekende brief, waarin je al jouw argumenten aanhaalt. Je kunt een modelbrief op onze website terugvinden.

-En weet vooral ook dat een beslaglegging alleen via een deurwaarder en niet via een incassobureau kan gebeuren. De inbeslagname van meubilair en goederen kan enkel na de officiële betekening van een dwangbevel door de deurwaarder bij je thuis. Dat wordt nooit per e-mail verzonden. En ook niet via de telefoon aangekondigd.

-Meld valse incassobureaus op het meldpunt van de FOD Economie.