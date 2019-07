Expert ziet mogelijke link tussen verdwijning Théo Hayez en twee anderen: “Kan werk van seriemoordenaar zijn”

De verdwijning van onze landgenoot Théo Hayez en twee andere backpackers in Australische kustdorpen kan het werk zijn van een seriemoordenaar. Die theorie werpt een vooraanstaand forensisch psycholoog op tafel. “Er zijn veel gelijkenissen, daar kan je niet naast kijken”, zegt Tim Watson-Munro in Australische media. De politie zegt die piste al zonder resultaat onderzocht te hebben.

Foto: EPA-EFE

Onze 18-jarige landgenoot Théo Hayez verdween op 31 mei na een avondje uit in Byron Bay. Een grootschalige zoektocht onder leiding van de politie en met een hoop vrijwilligers leverde tot nog toe niets op. Iets meer dan drie maanden eerder verdwenen de Fransman Erwan Ferrieux en de Brit Hugo Palmer, beiden 20 jaar, op 17 februari nadat ze het water waren ingegaan op een strand in Port Macquarie. Ook naar hen werd lang zonder resultaat gezocht, al werden enkele dagen geleden op een strand beenderen gevonden die gematcht werden met Ferrieux.

Seriemoordenaar

Drie buitenlandse backpackers die in een tijdspanne van vier maanden verdwijnen in kleine dorpjes in Australische kustdorpen: volgens Tim Watson-Munro is de kans dat zoiets gebeurt zo klein dat het haast geen toeval kan zijn. De vooraanstaande forensische psycholoog, die voor het gerecht verdwijningen en overlijdens onderzoekt, vindt het niet ondenkbaar dat ze het werk zijn van een seriemoordenaar. Dat zegt hij in interviews met Daily Mail en The Daily Telegraph.

“Je kan er niet naast kijken dat drie jonge mannen met een heel vergelijkbaar profiel verdwenen uit twee kustdorpjes die naar Australische normen niet ver van elkaar gelegen zijn”, aldus Watson-Munro. “Statistisch gezien is de kans erg klein dat drie backpackers in die tijdspanne verdwijnen. We weten bovendien dat moordenaars van dat type uitkijken naar kwetsbare personen of mensen die niet meteen gemist zullen worden.”

(lees verder onder de foto)

Erwan Ferrieux (links) en Hugo Palmer. Foto: EPA-EFE

Ongeval

“Ik zeg niet categoriek dat de verdwijningen het werk zijn van een seriemoordenaar, maar het is allemaal wel heel toevallig”, voegt de psycholoog er nog aan toe. Hij sluit ook niet uit dat het om een ongeval ging in de drie gevallen. “Maar ik heb vanuit mijn ervaring geleerd dat je de piste van de moordenaar nooit zomaar mag verlaten.”

De piste van een seriemoordenaar werd al onderzocht door de politie, maar die vond geen link tussen de drie verdwijningen. Ook is er nog geen enkele aanwijzing dat er kwaad opzet in het spel is.