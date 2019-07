Zo zal de nationale feestdag er dit jaar uitzien

De nationale feestdag op 21 juli staat dit jaar in het teken van de herdenking van 75 jaar Bevrijding van België. Dat is woensdag gezegd op een persconferentie van de FOD Binnenlandse Zaken, het ministerie van Defensie, de Federale en Lokale Politie en de Vereniging ter Bevordering en Promotie van Brussel in het Legermuseum in het Jubelpark.

Zaterdagavond 20 juli vanaf 19.30 uur is er het Bal National op het Vossenplein in de Marollen met onder meer De Lange Jojo en Les Snuls-DJ Set. Nog op zaterdagavond is er vanaf 20.00 uur het concert “Preludium tot de Nationale feestdag” in de Henry Le Boeufzaal van de Bozar. Koning Filip en de koningin Mathilde zullen het concert bijwonen.

Te Deum

Op zondagochtend is er om 10.00 uur het traditionele Te Deum, opgedragen door kardinaal Jozef De Kesel, in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in aanwezigheid van de koning en de koningin.

Voorts is er op zondag de hele dag vanaf 10.00 uur tot 23.00 uur het “Feest in de Warande” in het Warandepark. Er is een Politiedorp op het Poelaertplein en in de Regentschapsstraat staat de Federal Truck opgesteld. In de buurt houdt de Douane demonstraties. Het Defensiedorp strekt zich uit van de Kleine Zavel over de Regentschapsstraat en het Koningsplein tot beneden aan de Coudenberg. Er is de aanwezigheid van de voertuigen van de 101 Airborne - 326 ENG en de voertuigen van de oude Rijkswacht en een bivak met acteurs in kostuums van de periode 1940-1945. De BEL-Europa-stand zal Europa op een ludieke manier doen ontdekken op het Koningsplein. Aan de Kunstberg is er “Kortrijk Drumt”.

Buitenlandse delegaties

Op zondag gaat vanaf 16.00 uur het militair en burgerlijk defilé van start op het Paleizenplein onder het motto “Samen voor de vrijheid en de veiligheid van ons allemaal”. Ter gelegenheid van de 75-jarige herdenking van de Bevrijding van België zal het defilé een historisch luik bevatten met kledij en voertuigen van vroeger. Er zullen ook buitenlandse delegaties deelnemen.

Zondagavond is er om 23.00 uur ter afsluiting op het Paleizenplein het traditionele vuurwerk dat een punt zet achter de festiviteiten.

De website www.2107.be geeft alle informatie over het feestprogramma in detail.

De nationale feestdag van België wordt gevierd op 21 juli, omdat op die datum in 1831 de eerste koning der Belgen, Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, de grondwettelijke eed aflegde als koning.